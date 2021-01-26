Отключение Adobe Flash «сломало» работу китайских железных дорог

На самом деле, у китайской ЖД-сети было почти 2,5 года, чтобы отказаться от Flash и перестроить систему. Но этого никто не сделал.

Остановка ПО вызвала настоящий хаос в Даляне. Это привело к полной остановке железных дорог. 12 января в ИТ-отдел на ЖД-станции Даляня поступил первый звонок с жалобой на неработающий внутренний сайт, который был построен на Flash. В итоге к сайту не смогли подключиться вообще все компьютеры на станции. Проблему решили уже 13 января. Помогла установка пиратской Flash старой версии.