Наука и технологии
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Отключение Adobe Flash «сломало» работу китайских железных дорог
ЖД-сеть вышла из строя на сутки
31 декабря 2020 года Adobe официально прекратила поддержку Flash. Несмотря на то, что компания заранее предупредила всех об этом, в связи с отключением Flash случился неприятный инцидент. Железнодорожная сеть китайского Даляня вышла из строя почти на сутки после того, как устаревшее программное обеспечение перестало работать.
На самом деле, у китайской ЖД-сети было почти 2,5 года, чтобы отказаться от Flash и перестроить систему. Но этого никто не сделал.
Остановка ПО вызвала настоящий хаос в Даляне. Это привело к полной остановке железных дорог. 12 января в ИТ-отдел на ЖД-станции Даляня поступил первый звонок с жалобой на неработающий внутренний сайт, который был построен на Flash. В итоге к сайту не смогли подключиться вообще все компьютеры на станции. Проблему решили уже 13 января. Помогла установка пиратской Flash старой версии.