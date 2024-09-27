Отколовшаяся от Яндекса ​​Nebius вложит более $1 миллиарда в ИИ-инфраструктуру

Опубликовано 27 сентября 2024, 00:001 мин.
Отколовшаяся от Яндекса Nebius вложит более $1 миллиарда в ИИ-инфраструктуруПо всей Европе
Nebius Group, амстердамская компания, появившаяся на свет в результате недавней сделки по продаже «Яндекса», объявила об амбициозном плане инвестировать более 1 миллиарда долларов в инфраструктуру искусственного интеллекта (ИИ) по всей Европе к середине 2025 года.
Эти инвестиции последовали за июльской сделкой стоимостью 5,4 миллиарда долларов, в результате которой российский консорциум приобрел внутренние активы «Яндекса», фактически разорвав его зарубежные связи на фоне геополитической напряженности.
В состав компании входит целый ряд дочерних предприятий, в том числе партнер по обработке данных Toloka AI и подразделение Avride, занимающееся разработкой систем автономного вождения.
В рамках стратегического расширения Nebius планирует увеличить мощность графических процессоров, включая создание нового GPU-кластера в Париже с видеокартами Nvidia, а также новых центров обработки данных и расширение существующего предприятия в Финляндии.