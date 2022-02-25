Откроется первая в мире ферма по разведению осьминогов

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Откроется первая в мире ферма по разведению осьминоговНо к этой идее есть вопросы
Растущий спрос на морские деликатесы побудил испанскую компанию Nueva Pescanova реализовать свои планы по открытию первой в мире фермы по разведению осьминогов. Однако это вызвало этические вопросы.
Сторонники предприятия утверждают, что такие фермы ослабят нагрузку на перегруженные налогами рыболовные хозяйства и обеспечат рабочие места. Но специалисты по этике, зоологи и экологии говорят, что есть множество причин не разводить осьминогов.
Специалисты утверждают, что осьминоги очень разборчивы в еде, они плохо себя чувствуют в неволе — могут стать агрессивными и даже заниматься членовредительством. Кроме того, осьминоги могут довольно легко сбежать. Также противники идеи говорят о высоком интеллекте этих животных и о том, что им нельзя причинять страдания.
Источник: Science Alert