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Сегодня в 09:20

Откровенный контент с сайта OnlyFans оказался в открытом доступе на Google Drive

Взломаны более 240 авторов
В открытом доступе Google Drive появился откровенный контент около 300 пользователей с сайта OnlyFans. Ссылка на общедоступное облако была опубликована на форуме хакеров.

Сообщается, что эксперты ИБ-компании BackChannel заметили на популярном хакерском форуме ссылку на Google Drive, которая по словам опубликовавшего ее, ведет на большой архив контента из OnlyFans. Выяснилось, что в открытом доступе действительно располагались откровенные видео и фотографии. Как отметил глава BackChannel Аарона ДеВеры (Aaron DeVera), в архиве располагались данные порядка 279 авторов контента “для взрослых”. В общей сложности вышло порядка 10 ГБ роликов и изображений.

Эксперты полагают, что во взломе аккаунтов OnlyFans принимали участие несколько хакеров. По крайней мере на это намекает количество утекшего материала.

У OnlyFans довольно слабые инструменты контроля над контентом, плюс при желании каждый подписчик может воспользоваться большим арсеналом ботов и скрейперов (программ, автоматически собирающих контент из разных источников). В данном случае на уникальность тянет только объем данных. По-видимому, созданием этой коллекции занимались несколько человек, или же тот, кто загрузил все на GoogleDrive, скомпилировал данные из нескольких предыдущих утечек”, — поделился Аарона ДеВеры.