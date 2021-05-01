Откровенный контент с сайта OnlyFans оказался в открытом доступе на Google Drive

Сообщается, что эксперты ИБ-компании BackChannel заметили на популярном хакерском форуме ссылку на Google Drive, которая по словам опубликовавшего ее, ведет на большой архив контента из OnlyFans. Выяснилось, что в открытом доступе действительно располагались откровенные видео и фотографии. Как отметил глава BackChannel Аарона ДеВеры (Aaron DeVera), в архиве располагались данные порядка 279 авторов контента “для взрослых”. В общей сложности вышло порядка 10 ГБ роликов и изображений.

Эксперты полагают, что во взломе аккаунтов OnlyFans принимали участие несколько хакеров. По крайней мере на это намекает количество утекшего материала.

“У OnlyFans довольно слабые инструменты контроля над контентом, плюс при желании каждый подписчик может воспользоваться большим арсеналом ботов и скрейперов (программ, автоматически собирающих контент из разных источников). В данном случае на уникальность тянет только объем данных. По-видимому, созданием этой коллекции занимались несколько человек, или же тот, кто загрузил все на GoogleDrive, скомпилировал данные из нескольких предыдущих утечек”, — поделился Аарона ДеВеры.