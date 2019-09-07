Открылась первая «Пятёрочка» совсем без кассиров

Работает магазин круглосуточно, правда, доступен только сотрудникам компании. Это пилотный проект, и в зависимости от того, как завершится испытание, торговая сеть решит, открывать ли такие магазины.

Находится он в Долгопрудном. Его площадь равна примерно 20 квадратным метрам. Насчитывает около 250 наименований товаров. Войти в магазин можно только при помощи приложения «Пятёрочка с собой»: нужно просканировать QR-код, и павильон откроется. Оплатить покупку можно либо через то же приложение, либо на кассе самообслуживания. За действиями покупателя следят камеры и нейросеть. Они контролируют и количество товаров в магазине. Все ценники — электронные. Температурный режим в помещении, вентиляция и освещение тоже автоматизированны.