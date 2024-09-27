Открылся комплекс LUNA для подготовки людей к лунным миссиям

Опубликовано 27 сентября 2024, 00:451 мин.
Открылся комплекс LUNA для подготовки людей к лунным миссиямВ том числе из NASA
Европейское космическое агентство (ЕКА) и Германский аэрокосмический центр (DLR) открыли аналоговый комплекс LUNA вблизи Кёльна, предназначенный для подготовки астронавтов к предстоящим посадкам на Луну. Этот современный комплекс, работа над которым велась десять лет, имитирует условия лунной поверхности и предназначен для подготовки как европейских, так и неевропейских астронавтов, в том числе из NASA.
Площадь объекта LUNA составляет 700 квадратных метров, в нем находится около 900 тонн синтетического реголита, имитирующего поверхность Луны, что позволяет астронавтам тренироваться в передвижении в луноподобной среде.
Помимо имитации поверхностных условий, LUNA включает в себя имитатор освещения для воспроизведения лунных циклов «день-ночь» и системы гравитационной разгрузки для имитации пониженной гравитации, которую будут испытывать астронавты. Объект также послужит испытательным стендом для роботизированных систем, научных экспериментов и энергетических технологий.
В дополнение к LUNA в настоящее время строится лаборатория Future Lunar Exploration Habitat (FLEXHab).