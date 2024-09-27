Открылся комплекс LUNA для подготовки людей к лунным миссиям

Площадь объекта LUNA составляет 700 квадратных метров, в нем находится около 900 тонн синтетического реголита, имитирующего поверхность Луны, что позволяет астронавтам тренироваться в передвижении в луноподобной среде.

Помимо имитации поверхностных условий, LUNA включает в себя имитатор освещения для воспроизведения лунных циклов «день-ночь» и системы гравитационной разгрузки для имитации пониженной гравитации, которую будут испытывать астронавты. Объект также послужит испытательным стендом для роботизированных систем, научных экспериментов и энергетических технологий.

В дополнение к LUNA в настоящее время строится лаборатория Future Lunar Exploration Habitat (FLEXHab).