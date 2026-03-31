Открылся предзаказ проекторов Titan Noir с HDR10+, 240 Гц и картинкой до 300 дюймов

В серию входят три модели: Titan Noir, Titan Noir Pro и флагман Titan Noir Max. Cтаршая версия получила яркость до 7000 люмен и высокий уровень контрастности.

Все модели используют современную лазерную систему, которая улучшает качество картинки. Также добавлена технология, помогающая лучше передавать темные и светлые участки изображения. Производитель доработал систему охлаждения.

Проекторы поддерживают популярные форматы изображения, включая Dolby Vision и HDR10+, а также могут выводить картинку размером до 300 дюймов. Кроме того, устройства выдают 240 Гц. Внутри установлены 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища.

Для оформления предзаказа нужно внести депозит $50. Зато это снизит цену до $3200 после старта кампании.