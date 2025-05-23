Наука и технологии
Опубликовано 23 мая 2025, 09:32
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Открыт новый класс материалов, обладающих уникальными электронными свойствами

«Интеркристаллы»
Исследователи из Университета Рутгерса открыли новый класс материалов — «интеркристаллы», обладающих уникальными электронными свойствами. Эти материалы могут помочь создать более эффективные электронные устройства, улучшить квантовые технологии и сделать электронику экологичнее.
Открыт новый класс материалов, обладающих уникальными электронными свойствами

© Ferra.ru

Интеркристаллы создаются из двух тонких слоев графена, слегка повернутых друг относительно друга и расположенных на слое гексагонального нитрида бора. Такое сочетание формирует особые узоры, которые меняют поведение электронов и дают новые свойства, недоступные обычным кристаллам.

Ученые называют этот метод «твистроникой» — управление свойствами материала с помощью изменения угла наклона слоев на атомном уровне. Это позволяет создавать электронику с более высокой производительностью и меньшими потерями энергии. Кроме того, для изготовления интеркристаллов используются распространённые и безопасные элементы, такие как углерод, бор и азот, что делает их производство более «экологичным и доступным».

По мнению исследователей, интеркристаллы могут стать основой новых технологий — от низкопотерянных электронных схем до квантовых компьютеров и умных сенсоров.

Источник:phys
Автор:Максим Многословный
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