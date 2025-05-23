Открыт новый класс материалов, обладающих уникальными электронными свойствами

Интеркристаллы создаются из двух тонких слоев графена, слегка повернутых друг относительно друга и расположенных на слое гексагонального нитрида бора. Такое сочетание формирует особые узоры, которые меняют поведение электронов и дают новые свойства, недоступные обычным кристаллам.

Ученые называют этот метод «твистроникой» — управление свойствами материала с помощью изменения угла наклона слоев на атомном уровне. Это позволяет создавать электронику с более высокой производительностью и меньшими потерями энергии. Кроме того, для изготовления интеркристаллов используются распространённые и безопасные элементы, такие как углерод, бор и азот, что делает их производство более «экологичным и доступным».

По мнению исследователей, интеркристаллы могут стать основой новых технологий — от низкопотерянных электронных схем до квантовых компьютеров и умных сенсоров.