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Наука и технологии
Опубликовано 24 мая 2024, 13:52
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Открыт новый материал для миниатюрных электромеханических устройств

Названный PbZrO3
Исследователи обнаружили новый материал, который может произвести революцию в миниатюризации электромеханических устройств. Этот материал, названный PbZrO3, представляет собой тип антиферроэлектрика, который, как было показано, превосходит обычные пьезоэлектрические материалы в субмикрометрических масштабах.
Открыт новый материал для миниатюрных электромеханических устройств
© Ferra

Пьезоэлектрические материалы широко используются в устройствах MEMS и NEMS, но при миниатюризации они страдают от явления, называемого «зажатием». Зажатие происходит, когда подложка, на которой закреплен пьезоэлектрический материал, ограничивает его способность изменять форму в ответ на воздействие электрического поля. Это значительно снижает эффективность материала.

PbZrO3 не подвержен зажатию так же, как обычные пьезоэлектрические материалы. Более того, исследователи наблюдали до пяти раз больший электромеханический отклик в тонких пленках PbZrO3 толщиной всего 100 нанометров по сравнению с обычными материалами.

Этот прорыв может позволить создать более компактные и мощные MEMS и NEMS устройства. Эти устройства имеют широкий спектр применения, включая акселерометры в смартфонах, ультразвуковые датчики и микрофлюидические устройства.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#исследование
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#разработка