Открыт «новый синтетический рубеж» для квантовых точек, и чем это вам полезно

Ранее выращивание некоторых материалов в растворе было невозможно из-за высоких температур, но расплавленная соль выдерживает это тепло, открывая доступ к материалам, ранее считавшимся несинтезируемыми.

Под руководством профессора Дмитрия Талапина из Чикагского университета, команда смогла создать квантовые точки из материалов III-V, эффективных для солнечной энергии и полупроводников.

Исследователи отмечают, что это может привести к появлению более быстрых компьютеров и мощной электроники.