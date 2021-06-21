Открыт новый способ искать жизнь в космосе

Маркером биологической жизни может служить хиральность аминокислот, которые способны существовать в виде зеркальных по структуре изомеров. На Земле учёные наблюдают перекос в сторону одной из форм изомеров. Всё из-за наличия жизни на планете.

Учёные создали чувствительный инструмент, который может различить направление поляризации света, указывающее на присутствие хиральных молекул биологического происхождения. Этот инструмент существует в виде портативной установки FlyPol. Её уже устанавливали на вертолёт и демонстрировали её работу. Если улучшить инструмент для работы со спутников, то он сможет когда-нибудь искать жизнь и на других планетах.