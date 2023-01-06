Открыт новый способ мумифицирования динозавра

Большинство окаменелостей - это кости, раковины, зубы и другие формы "твердых" тканей, но иногда обнаруживаются редкие окаменелости, сохранившие мягкие ткани, такие как кожа, мышцы и другие органы.

Обнаруженные на сегодняшний день “мумии” динозавров имеют признаки двух различных процессов мумификации. Один из них - быстрое захоронение, при котором тело быстро накрывается (при утоплении в болоте, например), разложение существенно замедляется, а останки защищаются от падальщиков. Другой распространенный метод - высыхание, при котором тело перед захоронением должно находиться в течение определенного времени на сухом и теплом воздухе.

Исследованный образец - частичный скелет утконосого динозавра Edmontosaurus, обнаруженный в формации Hell Creek на юго-западе Северной Дакоты. Этот динозавр имел признаки как быстрого захоронения, так и высыхания. Останки изучались с помощью различных инструментов и методик с 2008 года.

На передней конечности и хвосте были обнаружены многочисленные пробоины и проколы, а также отверстия и царапины на костях и коже в форме дуги, напоминающей форму зубов крокодила. На хвосте также имелись более длинные V-образные проколы, которые мог сделать более крупный плотоядный хищник, например, молодой Т-Рекс.

Авторы пришли к выводу, что, вероятно, существует более одного пути мумификации динозавров. Авторы считают, что динозавр был "мумифицирован" в результате процесса под названием "высыхание и дефляция", включающего неполное разложение, при котором туши животных опустошаются, а хищные организмы съедают внутренние ткани, оставляя кожу и кости. Наконец, мумифицированные останки были погребены под илом, возможно, в результате внезапного наводнения, и циркулирующие жидкости отложили минералы, заменив оставшиеся мягкие ткани и сохранив слепок в породе.