Наука и технологии
Опубликовано 20 января 2025, 08:15
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Открыт новый сверхпроводник с «нетрадиционными» свойствами

Ещё чуть-чуть и экстремизм
Исследователи из Токийского столичного университета разработали новый сверхпроводящий материал, соединив железо, никель и цирконий. В отличие от своих отдельных форм, смесь этих элементов проявляет сверхпроводящие свойства, которые характеризуются «куполообразной» фазовой диаграммой, характерной для «нетрадиционных сверхпроводников».
Открыт новый сверхпроводник с «нетрадиционными» свойствами
© Ferra

Сверхпроводники уже используются в таких передовых технологиях, как медицинские приборы и некоторые поезда, но для их работы требуются крайне низкие температуры, что затрудняет их широкое применение. Ученые ищут материалы, способные работать при более высоких температурах, в идеале такой, когда жидкий азот мог бы заменить более дорогие методы охлаждения.

Открытие сверхпроводников на основе железа в 2008 году намекнуло на то, что высокотемпературная сверхпроводимость может работать иначе, чем традиционные теории. Материалы с магнитными свойствами, такие как новый сплав, разработанный командой доцента Йошикадзу Мизугучи, подают надежды в этой области.

Их эксперименты показали, что изменение соотношения железа и никеля изменяет структуру материала и температуру сверхпроводимости. Эта «куполообразная» структура подтверждает идею о том, что магнитные элементы играют роль в нетрадиционной сверхпроводимости.