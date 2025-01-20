Открыт новый сверхпроводник с «нетрадиционными» свойствами

Сверхпроводники уже используются в таких передовых технологиях, как медицинские приборы и некоторые поезда, но для их работы требуются крайне низкие температуры, что затрудняет их широкое применение. Ученые ищут материалы, способные работать при более высоких температурах, в идеале такой, когда жидкий азот мог бы заменить более дорогие методы охлаждения.

Открытие сверхпроводников на основе железа в 2008 году намекнуло на то, что высокотемпературная сверхпроводимость может работать иначе, чем традиционные теории. Материалы с магнитными свойствами, такие как новый сплав, разработанный командой доцента Йошикадзу Мизугучи, подают надежды в этой области.

Их эксперименты показали, что изменение соотношения железа и никеля изменяет структуру материала и температуру сверхпроводимости. Эта «куполообразная» структура подтверждает идею о том, что магнитные элементы играют роль в нетрадиционной сверхпроводимости.