Открыт новый вид динозавра с лапами-крыльями

Динозавр получил название оверораптор. Его первые останки вообще-то нашли ещё в 2013 году, но тогда учёные не смогли извлечь из земли все доступные части скелета. Им удалось это только в 2018 году. Затем они проанализировали кости и поняли, что перед ними ранее неизвестный вид динозавра.

Оверорапторы имели длинные и острые когти, а также удлинённые верхние лапы, очень похожие на крылья современных птиц. В длину динозавр достигал полтора метра. Оверораптор был хищником. Видимо, он быстро бегал, помогая себе лапами-крыльями, чтобы догонять добычу.