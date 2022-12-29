Открыт первый организм, поедающий вирусы

"Они (вирусы – прим. ред.) состоят из действительно хороших веществ: нуклеиновых кислот, большого количества азота и фосфора", - говорит ДеЛонг. "Наверняка что-то научилось бы есть это действительно хорошее сырье".

Чтобы проверить гипотезу, ДеЛонг и его команда собрали образцы воды из пруда, выделили различные микробы, а затем добавили большое количество хлоровируса - пресноводного обитателя, который заражает зеленые водоросли. В течение следующих нескольких дней команда отслеживала численность популяции вирусов и других микробов, чтобы понять, поедают ли последние первых.

И, конечно же, оказалось, что один конкретный микроб питается вирусами - Halteria. В образцах воды, где не было других источников пищи для ресничек, популяция Halteria выросла примерно в 15 раз за два дня, а уровень хлоровируса снизился в 100 раз. В контрольных образцах без вируса Halteria вообще не росла.

В ходе последующих испытаний команда пометила ДНК хлоровируса флуоресцентным красителем и обнаружила, что клетки Halteria вскоре начали светиться. Это помогло подтвердить, что Halteria действительно употребляет вирусы.