Выбор Enerpoly в пользу цинк-ионной, а не литий-ионной технологии дает несколько преимуществ для хранения энергии. В цинк-ионных батареях используется электролит на водной основе, что делает их невоспламеняемыми и снижает риск возгорания. Кроме того, цинк более распространен и доступен, чем литий, а цинк-ионные батареи требуют меньше сио на обслуживание, работают в более широком диапазоне температур и являются более экологичными благодаря менее инвазивным методам добычи, пишут СМИ.

Хотя цинк-ионные батареи имеют более низкую плотность энергии по сравнению с литий-ионными альтернативами, такими как батареи Tesla, они хорошо подходят для переключения нагрузки и обеспечения устойчивости электросети. Срок службы цинк-ионных батарей достигает 20 лет (литий-ионные аналоги — 12 лет).