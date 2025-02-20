Открыт первый в России испытательный центр для дронов

На открытии присутствовали представители Росавиации и регионального правительства. Губернатор Дмитрий Артюхов отметил, что центр поможет развитию региона, особенно в сферах экологии, грузоперевозок и спасательных операций.

Строительство объекта заняло полгода. В центре есть две модульные постройки для беспилотников и спецтехники, а также стационарная посадочная площадка. Кроме того, создана мобильная площадка на базе вездеходов «Бурлак», которую можно быстро развернуть в любом месте.

Это единственная площадка в России, где работают как пилотируемые, так и беспилотные аппараты. В будущем центр поможет создать гибкую сеть маршрутов, снизить транспортные расходы и ускорить доставку грузов.