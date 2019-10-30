Открыт простой способ очистки воды от нефти

Технология базируется на методах озонирования и биофильтрах. Новый метод отлично удаляет из воды нафтеновые кислоты, которые токсичны для живых организмов. Они являются одним из компонентов нефти.

Разработка учёных также способна ускорить процесс очищения воды в природе, на который иначе ушли бы десятки лет. Метод позволяет разложить органические соединения на источники энергии и воды для бактерий.

Речь, конечно, идёт об очищении технической воды, которая появляется при в процессе выделения сырой нефти из битуминозных (нефтяных) песков. Вся эта вода потом просто хранится в хвостохранилищах. Учёные хотят найти метод очистки, чтобы можно было вернуть эти запасы в природу.