Открыт самый далёкий от Солнца объект в системе

Объект имеет обозначение 2018 AG37. Впервые о нём заговорили в феврале прошлого года. Тело обнаружили учёные, которые могут похвастаться открытием предыдущего рекордно далёкого объекта 2018 VG18. Всё время с обнаружения исследователи проводили дополнительные наблюдения за объектом. Это было нужно, чтобы подтвердить открытие и узнать подробности о небесном теле.

Оказалось, что среднее расстояние от 2018 AG37 до Солнца равно 132 астрономическим единицам. Плутон, например, располагается в 39 астрономических единицах от Солнца.

У 2018 AG37 очень вытянутая орбита, год там длится примерно одну тысячу земных лет. Размер объекта оценивается в 400 километров в поперечнике.