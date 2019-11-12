Открыт способ улучшить время работы «умных» устройств

Данный чип способен активировать устройство только в моменты, когда оно нужно для работы. В остальное время девайс будет бездействовать, а значит экономить заряд аккумулятора.

Изобретение можно будет использовать в устройствах, которым не обязательно постоянно передавать данные. Например, в девайсах для «умного» дома или трекерах, которые снимают показания владельца с определённой периодичностью.

Преимущество чипа заключается в его способности работать при большом диапазоне температур: от -10 до +40 °C. Но есть и недостаток. У изобретения наблюдается задержка в 540 миллисекунд между обнаружением условий для «пробуждения» и фактическим включением устройства. Однако исследователи не считают, что задержка вызовет неудобства при использовании чипа в девайсах Интернета вещей (IoT).