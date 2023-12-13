Открыт сверхчувствительный метод обнаружения частиц света, и почему это важно

Используя фазоизменяющийся материал (ФИМ), который меняет свою форму под воздействием света, метод обеспечивает повышенную точность обнаружения фотонов путем измерения изменений в электрическом ритме. Потенциальные области применения - медицинская визуализация, системы связи, научные исследования и меры безопасности.

Новый подход Чанды решает проблемы обнаружения в длинноволновом инфракрасном диапазоне (LWIR), особенно в диапазоне длин волн от 8 до 12 микрометров, что имеет значение для астрономии, климатологии и анализа материалов.

Прорыв представляет собой экономически эффективную, высокочувствительную и быструю концепцию инфракрасного обнаружения, прокладывающую путь для передовых систем визуализации и диагностики.