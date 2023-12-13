Открыт сверхчувствительный метод обнаружения частиц света, и почему это важно

Открыт сверхчувствительный метод обнаружения частиц света, и почему это важноМедицина, связь, безопасность - сфер применения много
Новаторская методика обнаружения фотонов, разработанная исследователем Дебашисом Чанда из Университета Центральной Флориды, обещает изменить технологии в различных областях. В отличие от традиционных методов, основанных на модуляции напряжения или тока, инновация Чанды заключается в модуляции частоты колебательного контура, что позволяет осуществлять сверхчувствительное обнаружение фотонов.
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Используя фазоизменяющийся материал (ФИМ), который меняет свою форму под воздействием света, метод обеспечивает повышенную точность обнаружения фотонов путем измерения изменений в электрическом ритме. Потенциальные области применения - медицинская визуализация, системы связи, научные исследования и меры безопасности.
Новый подход Чанды решает проблемы обнаружения в длинноволновом инфракрасном диапазоне (LWIR), особенно в диапазоне длин волн от 8 до 12 микрометров, что имеет значение для астрономии, климатологии и анализа материалов.
Прорыв представляет собой экономически эффективную, высокочувствительную и быструю концепцию инфракрасного обнаружения, прокладывающую путь для передовых систем визуализации и диагностики.