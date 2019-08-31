Открыта неожиданная польза орехов для здоровья

Об этом они рассказали на Конгрессе Европейского общества кардиологии 2019.

«Орехи — хороший источник ненасыщенных жиров, а вот насыщенных они содержат мало», — объяснил автор исследования. — «Также в их составе есть протеины, минералы, витамины, клетчатка, фитостерины и полифенолы, которые полезны для сердца».

Учёные исследовали связь между употреблением в пищу орехов и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний у населения Ирана. В частности, они оценивали, потребляют ли люди в пищу миндаль, фисташки, лесной орех.

Оказалось, что люди, которые ели эти орехи два раза или более в неделю, имели на 17% ниже риск смерти от заболеваний сердца по сравнению с теми, кто ел орехи один раз в две недели.

В целом же, врачи советуют есть 30 граммов несоленых орехов в день.