Открыта новая клетка мозга, которая и помогает запоминать предметы

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что овоидные клетки активизируются, когда мы видим что-то новое. Со временем, когда мы привыкаем к объекту, клетки перестают реагировать, что свидетельствует о сохранении памяти.

Ученые считают, что это открытие может помочь в лечении таких заболеваний, как Альцгеймер, эпилепсия и аутизм. При болезни Альцгеймера пациенты часто забывают знакомые предметы и лица. Исследователи надеются, что, изучая овоидные клетки, они смогут найти способы предотвратить или даже обратить вспять потерю памяти.

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