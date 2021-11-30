Открыта новая планета с «адским» климатом

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Открыта новая планета с «адским» климатомНа её поверхности плавится и сталь
Астрономы открыли экзопланету с температурой на поверхности более 3300 градусов по Цельсию. Это вполне вписывается в христианские представления об аде.
Экзопланету назвали TOI-2109b. Она находится на расстоянии в 861 световой год в созвездии Геркулес. Планету обнаружили с космического телескопа TESS. Планета вращается вокруг жёлто-белого карлика массой в 1,5 массы Солнца. Сама TOI-2109b весит как пять Юпитеров.
Она расположена близко к своей звезде. Это один из факторов, почему там так жарко. Полный оборот по орбите планета совершает за 16 часов. Скорее всего, у TOI-2109b нет атмосферы из-за её раскалённости.
Учёные пришли к выводу, что этой планете осталось жить совсем недолго. Она приближается к своей звезде и уже через десять миллионов лет может окончательно упасть на неё.
Источник: Naked Science