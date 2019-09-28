Открыта первая отказавшаяся от бензина заправка

Это небольшая заправка RS Automotive в городе Такома-Парке, штат Мэриленд. Её владелец однажды осознал, что работать с нефтяными компаниями становится слишком хлопотно. Тогда он принялся искать выход из ситуации и узнал, что Институт электромобилей и Управление энергетики Мэриленда готовы дать деньги на создание «заправки» для электромобилей.

Сообщается, что на решение владельца повлияла и его дочь, которая аргументировала экологической пользой инициативы. В итоге предприниматель согласился на смену формата и получил грант на $786 тысяч. На эти деньги он установил четыре зарядных устройства для электромобилей. Они могут зарядить среднестатистический электрокар на 80% за 20-30 минут. Всё это время владельцы машин могут выпивать кофе в магазине рядом.