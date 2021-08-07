Открыта запись на тестирование защитной маски с подсветкой Razer

Компания сообщила финальное название маски — Razer Zephyr. Также теперь можно зарегистрироваться на тестирование устройства, что позволит им пользоваться до релиза.

Компания впервые анонсировала Project Hazel на выставке CES 2021 как высокотехнологичную маску для лица со встроенной RGB-подсветкой и активной системой фильтрации воздуха. В Razer утверждают, что эффективность устройства аналогична маске N95. Также у маски будет микрофон с усилителем голоса. «Примерить» Project Hazel можно было в Instagram с помощью фильтра.

К сожалению, пока неизвестно, сколько будет стоить Razer Zephyr.