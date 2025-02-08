Наука и технологии
Опубликовано 08 февраля 2025, 08:15
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Открытие метеорита поставило под сомнение теории о недостающих элементах Земли

Что не так с ней
Новое исследование ставит под сомнение давно устоявшиеся представления о том, откуда взялись ключевые элементы на Земле и почему некоторые из них отсутствуют. Земля и Марс отличаются низким содержанием так называемых «умеренно летучих элементов» (УЛЭ), таких как медь и цинк, которые имеют большое значение для планетарной химии и жизни. Ученые давно задавались вопросом, почему эти элементы почти отсутствуют (в масштабах Вселенной) на наших планетах, но новое исследование предлагает новые идеи.
Открытие метеорита поставило под сомнение теории о недостающих элементах Земли
© Ferra

Команда под руководством профессора Даманвира Грюала из Университета штата Аризона изучила железные метеориты — остатки ранней Солнечной системы, чтобы найти ответы. Они обнаружили, что первые планетезимали, строительные блоки планет, на самом деле содержали больше MVE, чем считалось ранее. Это говорит о том, что Земля и Марс не начинали с меньшим количеством этих элементов, а потеряли их позже во время «сильных космических столкновений» в процессе формирования планет.

Это открытие опровергает идею о том, что MVE были потеряны из-за условий ранней Солнечной системы. Напротив, оно показывает, что истощение запасов этих элементов происходило во время хаотичных фаз роста планет.