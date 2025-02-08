Открытие метеорита поставило под сомнение теории о недостающих элементах Земли

Команда под руководством профессора Даманвира Грюала из Университета штата Аризона изучила железные метеориты — остатки ранней Солнечной системы, чтобы найти ответы. Они обнаружили, что первые планетезимали, строительные блоки планет, на самом деле содержали больше MVE, чем считалось ранее. Это говорит о том, что Земля и Марс не начинали с меньшим количеством этих элементов, а потеряли их позже во время «сильных космических столкновений» в процессе формирования планет.

Это открытие опровергает идею о том, что MVE были потеряны из-за условий ранней Солнечной системы. Напротив, оно показывает, что истощение запасов этих элементов происходило во время хаотичных фаз роста планет.