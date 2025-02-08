Открытие метеорита поставило под сомнение теории о недостающих элементах Земли

Опубликовано 08 февраля 2025, 08:151 мин.
Открытие метеорита поставило под сомнение теории о недостающих элементах ЗемлиЧто не так с ней
Новое исследование ставит под сомнение давно устоявшиеся представления о том, откуда взялись ключевые элементы на Земле и почему некоторые из них отсутствуют. Земля и Марс отличаются низким содержанием так называемых «умеренно летучих элементов» (УЛЭ), таких как медь и цинк, которые имеют большое значение для планетарной химии и жизни. Ученые давно задавались вопросом, почему эти элементы почти отсутствуют (в масштабах Вселенной) на наших планетах, но новое исследование предлагает новые идеи.
Команда под руководством профессора Даманвира Грюала из Университета штата Аризона изучила железные метеориты — остатки ранней Солнечной системы, чтобы найти ответы. Они обнаружили, что первые планетезимали, строительные блоки планет, на самом деле содержали больше MVE, чем считалось ранее. Это говорит о том, что Земля и Марс не начинали с меньшим количеством этих элементов, а потеряли их позже во время «сильных космических столкновений» в процессе формирования планет.
Это открытие опровергает идею о том, что MVE были потеряны из-за условий ранней Солнечной системы. Напротив, оно показывает, что истощение запасов этих элементов происходило во время хаотичных фаз роста планет.