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Наука и технологии
Опубликовано 19 января 2024, 21:45
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Открыто девять новых горячих юпитеров. Старейшим около 8 млрд лет

И находятся они далековато от нас
Группа астрономов обнаружила девять новых горячих юпитеров, используя данные Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Экзопланеты получили обозначения TOI-1855 b, TOI-2107 b, TOI-2368 b, TOI-3321 b, TOI-3894 b, TOI-3919 b, TOI-4153 b, TOI-5232 b и TOI-5301 b, чьи массы варьируются от 0,55 до 3,88 масс нашего Юпитера, причем TOI-3919 b — самая массивная, а TOI-1855 b — самая большая, с радиусом около 1,65 радиусов Юпитера.

Все вновь открытые планеты имеют орбитальные периоды менее восьми дней, а их равновесные температуры оцениваются в диапазоне от 1000 до 1772 кельвинов, причем TOI-5232 b — самая горячая из девяти. TOI-3919 b и TOI-5301 b имеют значительные эксцентриситеты орбит — 0,26 и 0,33, соответственно. Авторы статьи предполагают, что это может указывать на то, что они подверглись приливной миграции.

Радиусы родительских звезд составляют от 0,84 до 2,19 солнечных радиусов, а их массы — от 0,9 до 1,57 солнечных масс. Возраст двух самых старых звезд оценивается примерно в 8 миллиардов лет. Звезды находятся на расстоянии 576−1985 световых лет от Земли.

Эти новые открытия пополнили растущее число известных горячих юпитеров — планет, вращающихся вокруг своих звезд на очень близком расстоянии. Считается, что горячие юпитеры формируются во внешних частях планетарных систем, а затем мигрируют внутрь, возможно, в результате взаимодействия с другими планетами или самой звездой.

Источник:Arxiv
Автор:Максим Многословный
Теги:
#планета
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#исследование
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