Открыто девять новых горячих юпитеров. Старейшим около 8 млрд лет

Экзопланеты получили обозначения TOI-1855 b, TOI-2107 b, TOI-2368 b, TOI-3321 b, TOI-3894 b, TOI-3919 b, TOI-4153 b, TOI-5232 b и TOI-5301 b, чьи массы варьируются от 0,55 до 3,88 масс нашего Юпитера, причем TOI-3919 b — самая массивная, а TOI-1855 b — самая большая, с радиусом около 1,65 радиусов Юпитера.

Все вновь открытые планеты имеют орбитальные периоды менее восьми дней, а их равновесные температуры оцениваются в диапазоне от 1000 до 1772 кельвинов, причем TOI-5232 b — самая горячая из девяти. TOI-3919 b и TOI-5301 b имеют значительные эксцентриситеты орбит — 0,26 и 0,33, соответственно. Авторы статьи предполагают, что это может указывать на то, что они подверглись приливной миграции.

Радиусы родительских звезд составляют от 0,84 до 2,19 солнечных радиусов, а их массы — от 0,9 до 1,57 солнечных масс. Возраст двух самых старых звезд оценивается примерно в 8 миллиардов лет. Звезды находятся на расстоянии 576−1985 световых лет от Земли.

Эти новые открытия пополнили растущее число известных горячих юпитеров — планет, вращающихся вокруг своих звезд на очень близком расстоянии. Считается, что горячие юпитеры формируются во внешних частях планетарных систем, а затем мигрируют внутрь, возможно, в результате взаимодействия с другими планетами или самой звездой.