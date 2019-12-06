Открыто необычное кафе с сотрудниками-роботами

Заведение открыла японская компания SoftBank. Назвали его Pepper Parlor. Сотрудники-роботы могут принимать у гостей заказы и предлагать им услуги. Автоматы в кафе представлены тремя видами: человекоподобный Pepper, робот-танцор Nao и робот-уборщик Whiz.

В заведении также работают и люди. Они, судя по всему, отвечают за приготовление пищи. Идеального робота-повара пока ещё не существует.

Найти кафе можно в Токио. В меню представлены различные вафли, основные блюда и напитки.