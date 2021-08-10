Открыто новое хищное растение

Всего насчитывается около 800 видов хищных растений. У многих видов есть ловушки, как у Венериной мухоловки, у других растений имеются липкие поверхности, а третьи заманивают добычу в камеры, заполненные пищеварительной жидкостью.

Западный ложный асфодель (Triantha occidentalis) относится ко второй группе. Верхняя часть его цветущего стебля содержит маленькие рыжие волоски, которые источают липкое вещество. Оно задерживает мух и клопов.

Исследователи рассказали, что до 64% питательных веществ растение получает из насекомых. Правда, делает оно это только в период цветения, поэтому журналисты прозвали Triantha occidentalis «убийцей на полставки».