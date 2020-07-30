Открыто новое океаническое течение

Раньше учёные думали, что холодные воды, которые проходят вдоль северного склона Фарерских островов, сначала попадают в Фареро-Шетландский канал, а уже потом в канал у берегов Фарерских островов. Теперь же выяснилось, что вода следует более длинным путём. Она огибает оконечность Евразии, недалеко от Норвегии, а потом поворачивает к Фарерам.

Это течение, по словам учёных, зависит от ветра. Исследователи рассказали, что им потребовалось немало времени, чтобы собрать все данные воедино и открыть течение.

Напомним, недавно учёные рассказали о зарождении нового океана в Африке.