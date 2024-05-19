Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 19 мая 2024, 23:15
1 мин.

Открыто новое «правило биологии»: что о нем известно

Проливающее свет на эволюцию и старение
Джон Тауэр, молекулярный биолог из Дорнсайфского колледжа литературы, искусств и наук Университета Южной Калифорнии, возможно, открыл новое «правило биологии», расширяющее наши представления об эволюции и старении. Опубликованное в журнале Frontiers in Aging, правило Тауэра вводит понятие «избирательно выгодной нестабильности» (SAI).
Открыто новое «правило биологии»: что о нем известно
© Ferra

Традиционно биологические правила, подобные правилу Аллена, фокусируются на стабильности. Однако исследования Тауэра показывают, что некоторая нестабильность биологических компонентов, таких как белки и генетический материал, может быть полезной. Он объясняет, что даже самые простые клетки регулярно разрушаются и заменяют свои белки и РНК, что указывает на то, что SAI необходима для жизни.

Тауэр полагает, что эта нестабильность обеспечивает генетическое разнообразие, делая клетки и организмы более адаптируемыми. Этот процесс также может способствовать старению, поскольку поддержание и замена нестабильных компонентов требует значительных затрат энергии и ресурсов. Кроме того, сосуществование нормальных и мутировавших генов в клетках, являющееся результатом SAI, может еще больше повлиять на старение, если мутации окажутся вредными.

Тауэр считает, что SAI играет важнейшую роль в различных явлениях, включая теорию хаоса, модели Тьюринга и «клеточное сознание». Учитывая широкие последствия, SAI может действительно представлять собой новое фундаментальное правило биологии.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#биология
,
#наука
,
#мнение