Открыто новое «правило биологии»: что о нем известно

Традиционно биологические правила, подобные правилу Аллена, фокусируются на стабильности. Однако исследования Тауэра показывают, что некоторая нестабильность биологических компонентов, таких как белки и генетический материал, может быть полезной. Он объясняет, что даже самые простые клетки регулярно разрушаются и заменяют свои белки и РНК, что указывает на то, что SAI необходима для жизни.

Тауэр полагает, что эта нестабильность обеспечивает генетическое разнообразие, делая клетки и организмы более адаптируемыми. Этот процесс также может способствовать старению, поскольку поддержание и замена нестабильных компонентов требует значительных затрат энергии и ресурсов. Кроме того, сосуществование нормальных и мутировавших генов в клетках, являющееся результатом SAI, может еще больше повлиять на старение, если мутации окажутся вредными.

Тауэр считает, что SAI играет важнейшую роль в различных явлениях, включая теорию хаоса, модели Тьюринга и «клеточное сознание». Учитывая широкие последствия, SAI может действительно представлять собой новое фундаментальное правило биологии.