Открыто новое заболевания, вызываемое пластиком

Это первый зарегистрированный случай рубцевания, вызванного именно пластиком, у диких животных, говорят исследователи. При этом оно было найдено среди птиц разного возраста. Молодых птиц и птенцов кормили пластиком родители, случайно принесшие его с пищей.

Ученые обнаружили, что чем больше пластика проглотила птица, тем больше у нее было рубцов. Болезнь может привести к постепенному разрушению трубчатых желез в провентрикулусе - первой части желудка птицы. Потеря этих желез может привести к тому, что птицы станут более уязвимыми для инфекций и паразитов, а также повлиять на их способность переваривать пищу и усваивать некоторые витамины.

Наверное, не стоит говорить о том, что это может стать экологической катастрофой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.