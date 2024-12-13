Открытый класс магнитизма сделает электронику в 1000 раз быстрее

В отличие от традиционных магнитных материалов, альтермагнетики могут поддерживать магнитную активность, не будучи сами магнитными. Их уникальная структура сочетает в себе свойства ферромагнитов и антиферромагнитов, что позволяет им перемещать ток в немагнитных системах. Это может заменить существующие материалы в жестких дисках и микроэлектронике, которые ограничены по скорости и потреблению энергии.

Профессор Питер Уодли, старший автор исследования, говорит, что альтермагнетики могут увеличить скорость работы микроэлектроники и цифровой памяти до 1 000 раз, при этом сократив потребность в редких и токсичных элементах.

Исследователи надеются, что полученные результаты проложат путь к созданию новых магнитных материалов в электронной промышленности. Аспирант Альфред Даль Дин, работавший над проектом, описал его как сложное, но в то же время полезное достижение.