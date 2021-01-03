Открывший Эболу учёный рассказал о новом смертельном заболевании

Учёный рассказал, что у женщины из города Ингенде на западе страны увидели признаки геморрагической лихорадки. У пациентки взяли необходимые анализы, и они не показали наличия в её организме вируса Эболы или другого известного науке патогена.

Учёный заявил, что женщина может быть нулевым пациентом нового заболевания. Жан-Жак Муембе-Тамфум оценил, что новая инфекция может быть такой же заразной, как COVID-19, а смертность у неё близка к смертности от Эболы. Сейчас пациентка изолирована.

В Роспотребнадзоре уже заявили, что контролируют ситуацию с «Болезнью Х». Один из представителей ведомства отметил, что симптомы, обнаруженные у женщины, могут не говорить об инфекционной болезни. Специалист считает, что пока не обнаружат возбудителя, паниковать не нужно.