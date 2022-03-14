Откуда человечество получило туберкулёз

Смертельные европейские болезни, такие как туберкулёз, коклюш и оспа, распространились по всему миру с колонизацией. Однако последние данные показывают, что туберкулёз проникал в Южную Америку и раньше. В 2014 году исследователи обнаружили ДНК бактерии, родственной штамму, вызывающему туберкулёз у людей, в южноамериканских скелетах, возрастом около тысячи лет, то есть задолго до прибытия испанских, французских и португальских колонизаторов.

Штаммы бактерий, обнаруженные в 2014 году, больше всего напоминали M. pinnipedii, штамм, обнаруженный у тюленей и морских львов. Затем генетический анализ показал, что самый последний общий предок этим штаммов появился менее 6000 лет назад, у морских млекопитающих. А вот самое свежее исследование обнаружило ещё три древних штамма туберкулёза в скелетах людей, которые жили на территории современных Перу и Колумбии. Эти три новых древних штамма напоминают всё тот же M. pinnipedii.