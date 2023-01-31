Откуда люди узнали, как передвигались динозавры

Обычно учёных полагаются на несколько вещей, когда выясняют, как двигаются динозавры. Это окаменелости, компьютерное моделирование, сравнение с современных животными. Особенно часто сравниваются динозавры с крокодилами и птицами.

Благодаря окаменелостям можно узнать, ходил динозавр на четырёх лапах или только на двух. Также они подсказывают, насколько быстрым был тот или иной динозавр.