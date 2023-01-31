Откуда люди узнали, как передвигались динозавры

Откуда люди узнали, как передвигались динозаврыВедь есть только окаменелости и следы этих животных
Тираннозавр рекс жил 66 миллионов лет назад. Никто из современных людей его просто не мог видеть. Так как же выяснилось, каким образом он передвигался?
Фото: American Museum of Natural History
Обычно учёных полагаются на несколько вещей, когда выясняют, как двигаются динозавры. Это окаменелости, компьютерное моделирование, сравнение с современных животными. Особенно часто сравниваются динозавры с крокодилами и птицами.
Благодаря окаменелостям можно узнать, ходил динозавр на четырёх лапах или только на двух. Также они подсказывают, насколько быстрым был тот или иной динозавр.
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Более точную информацию дают следы окаменелостей. За счёт измерения расстояния между следами можно понять, насколько быстро передвигался динозавр.
Что касается компьютерного моделирования, то этот метод стал использоваться учёными совсем недавно. Для построения модели скелета динозавра эксперты могут обратиться к компьютерной томографии или лазерному сканированию. Благодаря этому, например, выяснилось, что тираннозавр сам по себе был слишком большим, чтобы бежать со скоростью более 16 км/ч.