Откуда на Земле взялась вода

Исследователи разработали новую модель формирования и эволюции Земли, принимая во внимание преобладание молекулярного водорода в атмосферах молодых планет. Они обнаружили, что даже если весь каменистый материал, столкнувшийся при образовании планеты, был сухим, взаимодействие между водородной атмосферой и магматическим океаном привело бы к образованию значительного количества воды.

Выводы исследователей, опубликованные в журнале Nature, могут объяснить характерные особенности Земли, такие как обилие воды и общее окисленное состояние. Ведущий автор работы отметил, что исследование дает лишь одно из возможных объяснений эволюции Земли, но оно устанавливает важную связь между историей формирования Земли и наиболее распространенными экзопланетами, обнаруженными на орбитах далеких звезд.