Откуда появилась тёмная материя — новая гипотеза

Суть идеи в следующем: когда-то на ранней стадии развития Вселенной частицы тёмной материи смогли создавать больше частиц тёмной материи из обычной. Это могло бы объяснить такой перекос в составе Вселенной.

Новое исследование основывается на более ранних предположениях о таком состоянии вселенной, когда обычная материя в форме плазмы произвела первые частицы тёмной материи. Эти начальные частицы могли бы обладать способностью дальше преобразовывать частицы обычной материи. Это привело бы к экспоненциальному росту плотности тёмной материи.

В целом, исследование предполагает такой сценарий: сначала количество тёмной материи быстро росло, когда Вселенная расширялась. Затем расширение замедлилось, и замедлился прирост тёмной материи.