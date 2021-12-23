Откуда родом современные сорта вина

Учёные ранее считали, что виноград, пригодный для вина, происходит из Ирана, Турции и Закавказья. Теперь они уточнили конкретный регион.

Исследователи из Университета Удине провели геномный анализ винных сортов винограда, выращиваемых по всей Европе. Всего специалисты изучили 204 генома культурного (Vitis vinifera) и дикого винограда.

Оказалось, что предками современных вин были одомашненные сорта, впервые выращенные на Южном Кавказе. Сейчас в этот регион входят Армения, Грузия и Азербайджан. Одомашнивание произошло около четырёх тысяч лет назад.

Учёные подтвердили, что оттуда виноград перекочевал в район Средиземноморья и в Южную Европу. Там растение скрестили с местными сортами.