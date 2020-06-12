Наука и технологии
Сегодня 16:31
Отменена крупнейшая азиатская компьютерная выставка
Состоится только в 2021 году
Отменена крупнейшая азиатская компьютерная выставка Computex. Теперь она состоится только в 2021 году.
Computex ежегодно проходит в Тайбэе (Тайвань) в начале июня. На выставке ведущие производители технологий демонстрируют собственные разработки. Большинство анонсов для второго полугодия происходят именно на ней.
Сначала из-за пандемии коронавирусной инфекции Computex 2020 перенесли на сентябрь. Однако теперь организаторы сообщают, что никакой выставки в этом году вовсе не будет. Она пройдёт уже в 2021 году с 1 по 5 июня.
В этом году отменили множество важных мероприятий, в том числе одну из крупнейших автомобильных выставок Женевский автосалон и главную выставку в игровой индустрии Electronic Entertainment Expo (E3).