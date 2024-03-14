Отмененный автомобиль Apple использовал мощнейший процессор

Марк Гурман, журналист Bloomberg, пролил свет на скрытую жемчужину проекта. Он утверждает, что в Titan значительную роль сыграла собственная команда разработчиков чипов Apple, ответственная за мощную серию M. Они сосредоточились на создании центрального процессора, похожего на «мозг ИИ» для автомобиля.

Этот чип должен был превзойти даже могучий M2 Ultra… в четыре раза. Каждый M2 Ultra оснащен 134 миллиардами транзисторов, 24-ядерным CPU, 76-ядерным GPU и выделенным 32-ядерным нейронным движком. Объединение четырех таких процессоров позволило бы получить беспрецедентную вычислительную мощь.

Интересно, что Гурман утверждает, что разработка этого чипа была «почти закончена» до отмены проекта. Это открывает двери для потенциальной интеграции этой передовой технологии в будущие продукты Apple.