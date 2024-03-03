Отменившие миллиардные выплаты Маску адвокаты потребовали $ 6 млрд оплаты

Это требование, признанное тремя участвующими юридическими фирмами «беспрецедентным по абсолютному размеру», означает почасовую оплату в размере 288 888 долларов. Маск, что неудивительно, вышел на свою платформу X, чтобы осудить запрос как «преступный», заявив, что юристы «не сделали ничего, кроме вреда Tesla».

Ответственность за выплату гонорара ляжет на плечи Tesla, а не непосредственно на карман Маска. Команда юристов утверждает, что компания получает значительную выгоду от аннулированного пакета выплат, поскольку это означает возвращение 266 миллионов акций Tesla.

Они также утверждают, что предложенная ими структура, при которой вознаграждение выплачивается акциями, напрямую связывает награду с полученной выгодой, «не забирая ни одного цента с баланса Tesla». Кроме того, юристы утверждают, что вознаграждение будет вычтено из налогооблагаемой базы компании.

Судья Кэтлин Маккормик, председательствующая в этом деле, ранее в своем постановлении назвала пакет вознаграждений Маска «непостижимым». Хотя Tesla и адвокат Маска не ответили на просьбы о комментарии, компания может оспорить гонорар.