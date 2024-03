Отпечатки белков раскрыли перспективы для поиска инопланетной жизни

I want to believe

Ученые нашли новый способ идентификации экстремофилов — выносливых микробов, которые процветают в суровых условиях. Этот метод, подробно описанный в журнале ACS «Proteome Research», может не только изменить наше понимание жизни на Земле, но и помочь в поисках внеземной жизни.