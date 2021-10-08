Отпечатки пальцев научились сканировать без прикосновения к экрану смартфона

Наука и технологии
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Отпечатки пальцев научились сканировать без прикосновения к экрану смартфонаБесконтактный метод
Компания TECH5 разработала технологию бесконтактного сканирования отпечатков пальцев смартфоном. Она использует камеру устройства.
Как пишет «Хайтек», технология называется T5-AirSnap Finger. Через камеру смартфон получает снимка пальца, а затем обрабатывает изображение и отправляет его на проверку. Так происходит аутентификация. Сообщается, что процедура занимает несколько секунд. Её можно использовать в автоматических системах идентификации отпечатков пальцев.
Компания занялась этой технологией не только потому, что бесконтактный метод аутентификации важен в пандемию. Также она хотела сделать удобный и недорогой инструмент распознавания. Его можно применять для электронной регистрации, банковской верификации, для государственных программ подтверждения личности и для обычных пропусков. Нужен только смартфон с установленным специальным приложением.