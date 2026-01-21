Отрезал бирку — не значит потерял право: когда магазин обязан принять товар обратноЭксперт: Вы всё ещё можете вернуть покупку
Нельзя повреждать фабричные бирки. Это вшитые ярлыки на одежде с составом ткани, наклейки с номером на технике или упаковка от продуктов. Их отсутствие — уже законная причина для отказа. Магазинные ценники можно снять. Пластиковые держатели или бумажные ценники — это для продажи. Их потеря не должна мешать возврату.
Что делать при потере этикетки?
Сначала соберите доказательства — найдите чек или выписку из банка, сфотографируйте дефект и обратитесь в магазин. При браке настаивайте на экспертизе за счет продавца. Если диалог не помог, напишите официальную претензию в двух экземплярах и вручите один продавцу под отметку. При отказе или отсутствии ответа в течение 10 дней обращайтесь в Роспотребнадзор или суд.
Основное доказательство покупки — кассовый или электронный чек. «Если платили картой, подойдёт выписка из банковского приложения», — уверяет Алексеев.
Когда товар обязаны принять обратно?
- Если есть заводской брак (оторвалась ручка, не работает кнопка). В этом случае фабричная бирка часто не так важна.
- Если вы купили товар в интернет-магазине. У вас есть 7 дней, чтобы вернуть даже исправную вещь, но с сохранением всех фабричных ярлыков.
- Если вы срезали только магазинный ценник, а сам товар не использовали и сохранили его фабричный вид.
Когда в возврате откажут? Если вы испортили товарный вид: поносили вещь, выбросили оригинальную упаковку гаджета или срезали вшитую фабричную бирку.