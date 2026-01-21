Основное доказательство покупки — кассовый или электронный чек. «Если платили картой, подойдёт выписка из банковского приложения», — уверяет Алексеев.

Когда товар обязаны принять обратно?

- Если есть заводской брак (оторвалась ручка, не работает кнопка). В этом случае фабричная бирка часто не так важна.

- Если вы купили товар в интернет-магазине. У вас есть 7 дней, чтобы вернуть даже исправную вещь, но с сохранением всех фабричных ярлыков.

- Если вы срезали только магазинный ценник, а сам товар не использовали и сохранили его фабричный вид.

Когда в возврате откажут? Если вы испортили товарный вид: поносили вещь, выбросили оригинальную упаковку гаджета или срезали вшитую фабричную бирку.