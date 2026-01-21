Наука и технологии
Опубликовано 21 января 2026, 14:19
1 мин.

Отрезал бирку — не значит потерял право: когда магазин обязан принять товар обратно

Эксперт: Вы всё ещё можете вернуть покупку
Даже если вы срезали с вещи все ярлыки, у вас может остаться право на возврат. Главное — понимать, какую бирку вы удалили. Юрист Денис Алексеев из Stepanov group поможет разобраться в тонкостях закона.
Отрезал бирку — не значит потерял право: когда магазин обязан принять товар обратно

Нельзя повреждать фабричные бирки. Это вшитые ярлыки на одежде с составом ткани, наклейки с номером на технике или упаковка от продуктов. Их отсутствие — уже законная причина для отказа. Магазинные ценники можно снять. Пластиковые держатели или бумажные ценники — это для продажи. Их потеря не должна мешать возврату.

Что делать при потере этикетки?

Сначала соберите доказательства — найдите чек или выписку из банка, сфотографируйте дефект и обратитесь в магазин. При браке настаивайте на экспертизе за счет продавца. Если диалог не помог, напишите официальную претензию в двух экземплярах и вручите один продавцу под отметку. При отказе или отсутствии ответа в течение 10 дней обращайтесь в Роспотребнадзор или суд.

Денис Алексеев
Юрист

Основное доказательство покупки — кассовый или электронный чек. «Если платили картой, подойдёт выписка из банковского приложения», — уверяет Алексеев.

Когда товар обязаны принять обратно?

Если есть заводской брак (оторвалась ручка, не работает кнопка). В этом случае фабричная бирка часто не так важна.

Если вы купили товар в интернет-магазине. У вас есть 7 дней, чтобы вернуть даже исправную вещь, но с сохранением всех фабричных ярлыков.

Если вы срезали только магазинный ценник, а сам товар не использовали и сохранили его фабричный вид.

Когда в возврате откажут? Если вы испортили товарный вид: поносили вещь, выбросили оригинальную упаковку гаджета или срезали вшитую фабричную бирку.

