"Отставить панику": с лунным зондом NASA восстановилась связь

Радиоконтакт с космическим аппаратом CAPSTONE и сетью NASA Deep Space Network был потерян в понедельник, вскоре после того, как он отделился от разгонного блока Rocket Lab Photon.

По данным NASA, потеря связи не вызвала немедленного беспокойства, поскольку на борту зонда было достаточно топлива, чтобы отложить требуемую коррекцию курса на несколько дней, и управление миссии было уверено в положении и траектории аппарата.

Тем временем команда миссии CAPSTONE работала над связью, чтобы изолировать проблему и устранить ее. Сегодня утром были получены первые сигналы от CAPSTONE. Оперативная группа миссии сообщает, что данные с космического аппарата свидетельствуют о том, что он функционирует, как ожидалось.