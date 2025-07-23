Отступление ледника на архипелаге Земля Франца-Иосифа нашли древние кости китов

На месте, которое ещё недавно было покрыто льдом, появилась морская терраса — участок суши, где исследователи нашли множество хорошо сохранившихся костей китов. Как рассказал научный сотрудник ААНИИ Никита Демидов, по спутниковым снимкам удалось выяснить, что ледник за последние 20 лет значительно сократился и разделился на две части. Это дало учёным доступ к новым территориям.

Интересно, что лучше всего сохранившиеся останки оказались ближе к самому леднику. Учёные считают, что такие находки могут говорить о резких изменениях уровня моря, которые происходили в этом регионе в последние несколько тысяч лет.

Кроме того, экспедиция изучала особенности сезонного таяния льдов и планировала бурение скважин для температурных исследований на мысе Желания (Новая Земля).