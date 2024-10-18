Отвечавший в прошлом за кибербезопасность в Palantir Дэн Стаки ушёл к OpenAI

Опубликовано 18 октября 2024, 07:301 мин.
Отвечавший в прошлом за кибербезопасность в Palantir Дэн Стаки ушёл к OpenAIВ качестве главного директора по безопасности
OpenAI усилила свою команду безопасности назначением Дэна Стаки на должность главного директора по информационной безопасности (CISO). Стаки проработал более десяти лет на руководящих должностях по безопасности в Palantir Technologies.
В своей новой роли Стаки будет тесно сотрудничать с Мэттом Найтом, руководителем службы безопасности OpenAI, для «внедрения надежных мер безопасности и защиты пользователей и инфраструктуры OpenAI от потенциальных угроз», сообщает компания.
Palantir Technologies — американская компания, основанная в 2003 году, которая занимается разработкой ПО для анализа данных. Ее платформы, такие как Palantir Gotham и Palantir Foundry, используются правительственными и коммерческими клиентами для обработки и анализа больших объемов данных. Основные клиенты Palantir — государственные структуры.