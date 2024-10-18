Отвечавший в прошлом за кибербезопасность в Palantir Дэн Стаки ушёл к OpenAI

В своей новой роли Стаки будет тесно сотрудничать с Мэттом Найтом, руководителем службы безопасности OpenAI, для «внедрения надежных мер безопасности и защиты пользователей и инфраструктуры OpenAI от потенциальных угроз», сообщает компания.

Palantir Technologies — американская компания, основанная в 2003 году, которая занимается разработкой ПО для анализа данных. Ее платформы, такие как Palantir Gotham и Palantir Foundry, используются правительственными и коммерческими клиентами для обработки и анализа больших объемов данных. Основные клиенты Palantir — государственные структуры.