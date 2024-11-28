Ответ на необъяснимое повышение температуры океана нашли в квантовой физике

Исследование Смита, опубликованное в журнале Journal of Physics Communications, представляет «парадигму квантовой теплофизики», которая может изменить наше понимание того, как глобальное потепление влияет на океаны и, следовательно, на климат.

Смит отметил тревожную веху в начале этого года, когда средняя глобальная температура поверхности моря достигла рекордных 21,1°C. Он утверждает, что, хотя рост выбросов парниковых газов хорошо изучен, существующие модели не объясняют стремительного ускорения температуры. По словам Смита, океанские воды хранят не только тепло, но и квантовую энергию в виде гибридных пар фотон-молекула воды. Эта форма хранения энергии, которая была стабильной до 1960 года, теперь нарушается под воздействием дополнительного тепла из атмосферы, что приводит к ускорению потепления.

Смит подчеркнул, что это открытие может помочь уточнить климатические модели и улучшить использование энергии, здоровье людей и экологическую стабильность в условиях потепления.